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Главная » Украина » Общество
10:20 31 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Украине вакцинировано почти 80% учителей

Порог вакцинации от коронавируса в 80% среди учебного коллектива практически достигнут.

Закон в Украине предусматривает, что для очного обучения необходима вакцинация 80% коллектива учебного заведения

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкалета.

По его словам, почти 85% работников детских садов и около 92% работников специализированных учебных заведений получили одну дозу прививки от COVID-19.

Тем временем двумя дозами уже привиты почти 76% работников спецзаведений и около 62% воспитателей садиков.

Регионами-лидерами по вакцинации педагогов дошкольных учреждений являются Тернопольская (97,7%), Харьковская (95,2%) и Донецкая (92,9%) области. Наибольшее число привитых от COVID учителей в Херсонской (99,2%), Запорожской (97,8%) и Черкасской (97,3%) областях.

Закон в Украине предусматривает, что для очного обучения необходима вакцинация 80% коллектива учебного заведения, но только если идет речь об «оранжевой» зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.

Как ранее сообщали Власти, в Украинских школах объявили досрочные каникулы.

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Тэги: школы, учителя, вакцинация, садики
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