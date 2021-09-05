Россия возобновила переброску войск к украинским границам

Возобновление переброски российских войск к украинским границам происходит на фоне усиления позиции риторики Кремля по отношению к Украине.

В последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники



Об этом сообщает Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников.

За последние недели – - после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Нерегулярное перемещение техники и военнослужащих фиксирует разведка Украины, США и Европы.

Кроме того, в последние дни в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, включая танки и ракеты, которые перевозят в южные и западные регионы России.

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Так, по словам директора программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкал Кофмана, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-ой гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

Как ранее сообщали Власти, Россия свозит на Донбасс новые партии военной техники и оружия.

Тэги: Россия, США, граница, Донбасс, войска, разведка