В Харькове выбирают городского голову: кто кандидаты и когда будут результаты

В Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы городского головы вместо умершего год назад Геннадия Кернеса.

В Харькове проходят выборы городского головы



Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на участки составила 12,4%. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко.

«По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% «, – сказал Зинченко.

На пост мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Виктор Величков (самовыдвиженец).

Пенсионер, ранее работал генеральным директором агропромышленной компании «Агропартнер», член «Оппозиционной платформы – За життя». На президентских выборах-2019 был представителем кандидата Юрия Бойко. До 2015 года Величков был депутатом горсовета в Лозовой на Харьковщине от «Партии Регионов».

Михаил Добкин (самовыдвиженец).

Советник общественной организации «Наш дом Харьков». выставлял свою кандидатуру на выборах городского головы еще в 2020-м, но снялся в пользу Геннадия Кернеса. В 2006-2010 был мэром Харькова, в 2010-2014 – глава Харьковской ОГА. Депутат Верховной рады 4 и 8 созывов.

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец).

Аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии госуправления при Президенте Украины. Ранее работал в органах местного самоуправления и на руководящих должностях в коммунальных предприятиях. В 2010-2012 Маринин – заместитель мэра по вопросам ЖКХ и депутат горсовета Харькова от «Партии Регионов». Его осудили на три года тюрьмы по делу о хищениях, но после апелляции приговор отменили.

Алина Мустафаева (самовыдвиженка).

В 2020 году стала депутатом горсовета от партии «Слуга народа». Занимается предпринимательством в сфере аренды автомобилей. Ранее работала врачом скорой помощи.

Константин Немичев (самовыдвиженец).

Активист, руководитель харьковского областного отделения партии «Национальный корпус». Ветеран АТО, служил сержантом в батальоне «Азов». Принимал участие в обороне Мариуполя и в боях за Широкино. На выборах 2021 года позиционирует себя как «единый кандидат от проукраинских сил».

Владимир Плетнев (кандидат от «Партии Шария»).

Депутат горсовета от партии Шария и председатель фракции этой партии, бывший судья Киевского районного суда Харькова и Апелляционного суда. С 2018 года занимается адвокатской деятельностью.

Сергей Ряполов (самовыдвиженец).

Активист, участник Евромайдана в Харькове, временно безработный. Является потерпевшим в деле по обвинению Кернеса и двух его охранников в избиении, похищении, пытках и угрозе убийством двум «евромайдановцам» в 2014 году. В 2020-м не прошел в депутаты городского совета, баллотировался от «Блока Светличной – Разом». Возглавляет общественную организацию Волонтерский центр помощи ОСМД и ОСН, входил в состав организации Бюро добрых дел, член Харьковского общественного союза предпринимателей Save-ФОП

Александр Скорик (кандидат от «Европейской солидарности»).

Депутат Харьковского горсовета от “Европейской солидарности” с 2020-го, председатель фракции. Генеральный директор мясокомбината «Мясной» в Богодухове.

Игорь Терехов (кандидат от «Блока Кернеса – Успешный Харьков»).

Исполняющий обязанности городского главы после смерти Кернеса. В 2020 после местных выборов он стал секретарем горсовета. 10 лет был заместителем Геннадия Кернеса, а до этого – заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Юрист ООО «Харьковский проектный институт». Баллотировался в Верховную раду в 2019 году и в Харьковский горсовет в 2020-м, но безуспешно. Работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях от должности участкового до начальника Обуховского отделения полиции Киевской области.

Результаты голосования должны стать известны не позднее, чем на 12-й день со дня выборов – 12 ноября 2021 года. Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.

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