В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро

24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне. Нападение произошло в поезде, следовавшем к станции Синдзюку.

Пожарные на станции Кокурё.



Инцидент произошел, когда люди направлялись в центр города на празднование Хэллоуина, сообщает Kyodo News.

В результате пострадали 15 человек.

Пожилой пассажир потерял сознание после ножевого ранения, другие получили легкие травмы.

Поезд сделал аварийную остановку на станции Кокурё. Пассажиры пытались спастись, вылезая через окна поезда.

Информация о том, что в поезде была разлита соляная кислота, не подтвердилась.

Мужчина, который, по данным полицейских источников, был одет в костюм для празднования Хэллоуина, не сопротивлялся задержанию. О его мотивах неизвестно.

Ранее Власти писали, что в перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.

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