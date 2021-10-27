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20:19 31 Октября 2021 Просмотров 99   КомментариевКомментарии

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро

24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне. Нападение произошло в поезде, следовавшем к станции Синдзюку.

Пожарные на станции Кокурё.

Инцидент произошел, когда люди направлялись в центр города на празднование Хэллоуина, сообщает Kyodo News.

В результате пострадали 15 человек.

Пожилой пассажир потерял сознание после ножевого ранения, другие получили легкие травмы.

Поезд сделал аварийную остановку на станции Кокурё. Пассажиры пытались спастись, вылезая  через окна поезда.

Информация о том, что в поезде была разлита соляная кислота, не подтвердилась.

Мужчина, который, по данным полицейских источников, был одет в костюм для празднования Хэллоуина, не сопротивлялся задержанию. О его мотивах неизвестно.

Ранее Власти писали, что в перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.

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Тэги: Япония, метро, пассажир, нож
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