В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро
24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров метро, а затем устроил пожар в вагоне. Нападение произошло в поезде, следовавшем к станции Синдзюку.
Инцидент произошел, когда люди направлялись в центр города на празднование Хэллоуина, сообщает Kyodo News.
В результате пострадали 15 человек.
Пожилой пассажир потерял сознание после ножевого ранения, другие получили легкие травмы.
Поезд сделал аварийную остановку на станции Кокурё. Пассажиры пытались спастись, вылезая через окна поезда.
Информация о том, что в поезде была разлита соляная кислота, не подтвердилась.
Мужчина, который, по данным полицейских источников, был одет в костюм для празднования Хэллоуина, не сопротивлялся задержанию. О его мотивах неизвестно.
Ранее Власти писали, что в перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек.