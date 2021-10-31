В Сочи водителя дивана на колесах оштрафовали за езду без ремня. Видео

Сочинские «кулибины» к обычному дивану привинтили колёса и двигатель, и так разъезжали по города.

Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи



На диваномобиль также были установлены флаги и стол, чтобы кататься со всеми удобствами, но ремней безопасности не было.

После остановки патрульными мебели с колесами и двигателем внутреннего сгорания была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели»технику», но идентифицировать двигатель, его составные части и механизмы не смогли из-за их демаркировки, а водитель получил административный протокол за управление транспортным средством без ремней безопасности (штраф 1 тыс. рублей – 370 гривен), а диваномобиль отправился на штрафплощадку.

В Сочинском ГИБДД сообщили:

«Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку».

На водителя составили протокол по ст. 12.6 КоАП РФ («Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах»).

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