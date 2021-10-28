В США отложили вакцинацию подростков препаратом Moderna из-за возможных рисков

Управлению по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) потребуется дополнительное время для оценки вакцины.

В США опасаются побочных эффектов вакцинации препаратом Moderna.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Moderna Inc.

Проверка может быть завершена не раньше января 2022 года.

В компании рассчитывали, что вакцина для подростков 12-17 лет в будет разрешена в ближайшие несколько недель. Однако FDA взяло дополнительное время для оценки побочных эффектов вакцинации этим препаратом – таких, например, как миокардит.

Свою заявку Moderna подала еще в июне.

В компании также сообщили, что отложат подачу заявки на применение вакцины для детей 6-11 лет до завершения рассмотрения заявки на вакцинацию подростков.

Ранее Власти писали, что в ЕС одобрили вакцину Moderna для подростков.

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