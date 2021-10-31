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09:39 01 Ноября 2021 Просмотров 156   КомментариевКомментарии

«Укрпочта» раздаст миллион гривен вакцинированным сотрудникам

Государственная компания “Укрпочта” объявила о розыгрыше одного миллиона гривен между сотрудниками, которые вакцинировались от COVID-19.

Укрпочта разыграет миллион между вакцинированными сотрудниками

Об акции сообщила пресс-служба компании. Между вакцинированными сотрудниками будут разыграны денежные призы в размере 1 тыс, 3 тыс, 5 тыс и 50 тыс гривен.

Таким образом, почтовый оператор планирует мотивировать сотрудников сделать привики от COVID-19.

В “Укрпочте” уточнили, что за последнюю неделю дозу вакцины получили 2,5 тыс. сотрудников и выразили надежду, что с новой финансовой мотивацией количество желающих сделать прививку значительно возрастет.

“А мы и дальше будем делать все, чтобы как можно больше сотрудников Укрпочты вакцинировались. Это ведь не только вопрос их здоровья, но и здоровье наших клиентов» – заявил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

В сообщении сказано, что сейчас в “Укрпочте” вакцинировались треть сотрудников.

ранее Власти писали, что сотрудник государственной “Укрпочты” выдвинул руководству компании условие: согласен вакцинироваться, если ему заплатят 1 млрд. евро.

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Тэги: укрпочта, вакцинация
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