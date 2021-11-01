Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран: есть ли там Украина

Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных туристов из нескольких десятков стран, но не для украинцев.

туристы смогут свободно путешествовать по Таиланду после предъявления по прилете отрицательного результата ПЦР-теста.



Об этом сообщает CNN.

Полностью вакцинированным туристам, которые прибыли в Таиланд из стран «с низким уровнем риска», не придется долго находиться в карантине. Они смогут свободно путешествовать по Таиланду после предъявления по прилете отрицательного результата ПЦР-теста.

Таких стран списке 63, включая США, Великобританию, Австралию, Индию, Канаду. Украина в этот список не входит.

Туристы, которые не полностью вакцинированы утвержденной вакциной, должны будут в течение 10 дней по прибытии пройти карантин в предварительно забронированном правительством отеле.

Ранее Власти писали, что Украина остается в списке ЕС стран «зеленой зоны», с которыми рекомендуется открыть границы.

Тэги: Таиланд, туристы, карантин