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Главная » Мир » Общество
10:54 01 Ноября 2021 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран: есть ли там Украина

Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных туристов из нескольких десятков стран, но не для украинцев.

туристы смогут свободно путешествовать по Таиланду после предъявления по прилете отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает CNN.

Полностью вакцинированным туристам, которые прибыли в Таиланд из стран «с низким уровнем риска», не придется долго находиться в карантине. Они смогут свободно путешествовать по Таиланду после предъявления по прилете отрицательного результата ПЦР-теста.

Таких стран списке 63, включая США, Великобританию, Австралию, Индию, Канаду. Украина в этот список не входит.

Туристы, которые не полностью вакцинированы утвержденной вакциной, должны будут в течение 10 дней по прибытии пройти карантин в предварительно забронированном правительством отеле.

Ранее Власти писали, что Украина остается в списке ЕС стран «зеленой зоны», с которыми рекомендуется открыть границы.

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Тэги: Таиланд, туристы, карантин
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