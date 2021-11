В Черное море направляется флагман Шестого флота США

Об этом сообщает Шестого флота военно-морских сил США в Twitter.

Военно-морское судно USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту направляется в Черное море, где будет работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021