В Черное море направляется флагман Шестого флота США

Военное судно американской армии направляется в Черное море для проведения операций.

USS Mount Whitney - самым совершенный корабль для командования, коммуникации и координирования военных сил



Об этом сообщает Шестого флота военно-морских сил США в Twitter.

Военно-морское судно USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту направляется в Черное море, где будет работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

USS Mount Whitney – самым совершенный корабль для командования, коммуникации и координирования военных сил. Командный корабль может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку Земли через HF, UHF, VHF и SHF каналы связи.

Эта технология позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США.

Как ранее сообщали Власти, старые бомбардировщики ВВС США готовят к уничтожению Черноморского и Балтийского флота России.

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