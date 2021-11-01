Украина пытается втянуть Россию в силовые действия, – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей «создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия».

Лавров выразил недовольство из-за применения "Байрактара" на Донбассе



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на интервью Лаврова телеканалу «Россия-24″.

Глава МИД РФ выразил недовольство применением ВСУ ударного беспилотника “Байрактар” для ответа на обстрелы со стороны оккупационных войск.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате», – сказал Лавров.

Ранее Власти сообщали, что Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.

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