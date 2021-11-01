НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
02:49 02 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Любимая музыка вместо кофе и прогулок снизит усталость мозга

Пассивный отдых от работы будет продуктивней под звуки музыки, к такому выводу пришли ученые.

Музыка как способ справиться со стрессом и улучшить память

Использование упражнений для «очистки» ума – хорошо известный трюк. Если вы пойдете на прогулку во время перерыва, вероятно, после этого вы почувствуете себя более отдохнувшим, чем если бы вы просто сидели за своим столом. Но в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Neuroscience, исследователи из Университета Бургундии Франш-Конте в Ницце, Франция, обнаружили, что прослушивание любимой музыки имеет очень похожий эффект.

Они набрали 37 волонтеров и попросили их выполнить ряд заданий. Сначала им нужно было быстро коснуться ряда целей на экране, а затем они в течение получаса выполняли сложную задачу, требующую умственного труда. Затем некоторые участники сделали перерыв, выполнив 15 минут упражнения с физической активности, катаясь на велотренажере, в то время как другие слушали музыку по своему выбору в течение 15 минут.

После этого они выполнили последнюю задачу, снова быстро наведя на сенсорные объекты на экране. В перерывах между этими заданиями они заполняли анкеты, чтобы оценить, насколько психологически они устали. В контрольном эксперименте без упражнений или музыки люди по-прежнему сообщали о том, что после 20-минутного перерыва чувствовали себя менее утомленными, но они не справились с последним заданием по наведению, как с первым. Хотя они не чувствовали усталости, они не были такими бдительными, как раньше. С другой стороны, группа, которая занималась физическими упражнениями, и группа, которая слушала музыку, справились с этой последней задачей лучше, чем люди, которые делали только перерыв, что говорит о том, что и упражнения, и прослушивание музыки снижают их умственную усталость.

Ранее Власти писали, что ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции.

Источник:
Тэги: отдых для мозга, музыка вместо прогулки
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.11.2021 23:19
В Тернополе женщина две недели прожила в квартире с трупами матери и сестры
ТОР
01.11.2021 22:14
В США три женщины похитил младенца прямо из рук матери
ТОР
01.11.2021 21:45
Лучше всех отражает атмосферу этого года: Оксфордский словарь выбрал слово года-2021
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Черное море направляется флагман Шестого флота США

11:55 Мир

Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Охрана Болсонару применила силу к журналистам на саммите G-20, – СМИ

08:25 Мир

«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20

07:09 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Россия возобновила переброску войск к украинским границам. Видео

13:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com