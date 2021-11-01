Любимая музыка вместо кофе и прогулок снизит усталость мозга

Пассивный отдых от работы будет продуктивней под звуки музыки, к такому выводу пришли ученые.

Музыка как способ справиться со стрессом и улучшить память



Использование упражнений для «очистки» ума – хорошо известный трюк. Если вы пойдете на прогулку во время перерыва, вероятно, после этого вы почувствуете себя более отдохнувшим, чем если бы вы просто сидели за своим столом. Но в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Neuroscience, исследователи из Университета Бургундии Франш-Конте в Ницце, Франция, обнаружили, что прослушивание любимой музыки имеет очень похожий эффект.

Они набрали 37 волонтеров и попросили их выполнить ряд заданий. Сначала им нужно было быстро коснуться ряда целей на экране, а затем они в течение получаса выполняли сложную задачу, требующую умственного труда. Затем некоторые участники сделали перерыв, выполнив 15 минут упражнения с физической активности, катаясь на велотренажере, в то время как другие слушали музыку по своему выбору в течение 15 минут.

После этого они выполнили последнюю задачу, снова быстро наведя на сенсорные объекты на экране. В перерывах между этими заданиями они заполняли анкеты, чтобы оценить, насколько психологически они устали. В контрольном эксперименте без упражнений или музыки люди по-прежнему сообщали о том, что после 20-минутного перерыва чувствовали себя менее утомленными, но они не справились с последним заданием по наведению, как с первым. Хотя они не чувствовали усталости, они не были такими бдительными, как раньше. С другой стороны, группа, которая занималась физическими упражнениями, и группа, которая слушала музыку, справились с этой последней задачей лучше, чем люди, которые делали только перерыв, что говорит о том, что и упражнения, и прослушивание музыки снижают их умственную усталость.

Ранее Власти писали, что ученые разгадали загадку: почему мозг человека уменьшился в ходе эволюции.

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