В Польше открыли пункты вакцинации от COVID-19 на кладбищах

На кладбищах по всей Польше действуют мобильные пункты вакцинации, где можно сделать укол препаратами Johnson & Johnson и Pfizer.

Мобильные центры предлагают вакцинацию без предварительной регистрации.



Об этом сообщает Polsat News.

Так, жители Жешува хвалят эту идею.

«Обычно все приезжают к родственникам на кладбище, так что, если кто-то не был вакцинирован раньше, сейчас появится хорошая возможность», – сказал один из жителей города, решивший принять третью дозу вакцины в автобусе.

Как подчеркивают собеседники Polsat News, они решили пройти вакцинацию, чтобы позаботиться о собственном здоровье и безопасности своих близких.

Ранее Власти писали, что в Румынии в замке Дракулы открылся пункт вакцинации от коронавируса.

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