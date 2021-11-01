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19:25 01 Ноября 2021 0 Комментарии
В Польше открыли пункты вакцинации от COVID-19 на кладбищах
На кладбищах по всей Польше действуют мобильные пункты вакцинации, где можно сделать укол препаратами Johnson & Johnson и Pfizer.
Мобильные центры предлагают вакцинацию без предварительной регистрации.
Об этом сообщает Polsat News.
Так, жители Жешува хвалят эту идею.
«Обычно все приезжают к родственникам на кладбище, так что, если кто-то не был вакцинирован раньше, сейчас появится хорошая возможность», – сказал один из жителей города, решивший принять третью дозу вакцины в автобусе.
Как подчеркивают собеседники Polsat News, они решили пройти вакцинацию, чтобы позаботиться о собственном здоровье и безопасности своих близких.
Ранее Власти писали, что в Румынии в замке Дракулы открылся пункт вакцинации от коронавируса.
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Тэги: Польша, кладбище, вакцинация
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