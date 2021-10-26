Стали известны последние слова Галины Хатчинс после рокового выстрела Болдуина
Появились новые подробности гибели 42-летней Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико.
О ее последних словах написала Los Angeles Times, опросившая членов съемочной группы, передает New York Post.
Алек Болдуин держал в кобуре кольт 45-го калибра, которое, как его заверил помощник режиссера, не был заряжен.
«Итак, – сказал актер, – Я думаю, я вытащу это, нажму на курок и скажу: «Паф!»
Он вытащил револьвер и нажал на курок. Револьвер выстрелил. Пуля пробила грудь Галины Хатчинс и попала в режиссера.
«Что, черт возьми, это было? Как больно!» – воскликнул режиссер.
Падавшую женщину подхватил стоявший рядом светотехник. Из груди у нее шла кровь. Кто-то крикнул: «Врача!» На съемочной площадке поднялась суматоха.
Хатчинс все это время находилась в сознании, она ответила одному из коллег, который произнес: «Ох, это нехорошо».
«Да, – ответила Галина Хатчинс. – Это нехорошо. Это совсем нехорошо».
Через несколько часов медики больницы в Санта-Фе, куда Хатчинс доставили на вертолете, констатировали ее смерть.
Ранее Власти писали, что Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора.