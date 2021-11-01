США провели консультации с союзниками из-за российских войск возле украинской границы

Администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Белый дом встревожила информация о российских войсках на границе Украины



Об этом на брифинге в Глазго заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он ответил на вопрос журналистов по поводу реакции США на информацию о стягивании Россией войск у украинской границы.

«В минувшие выходные у нас была возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу об Украине и убедиться, что мы защищаем или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. И мне больше нечего добавить на данный момент», – сказал Салливан.

Напомним, американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

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