В Нигерии обрушился 22-этажный дом: около ста людей пропали

В понедельник обрушился 22-этажный жилой дом, строящийся в Лагосе, коммерческой столице Нигерии.

Причина обрушения здания пока не ясна.



Строители оказались в ловушке под грудой бетонных обломков, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, на его строительстве работали сотни рабочих. По крайней мере, трое выживших были извлечены вечером из-под завалов.

Что стало причиной обрушения и сколько людей оказались под завалами, остается неясным, уточняет BBC News.

Такие случаи не редкость в Нигерии. В стране строительные нормы соблюдаются плохо, а строительные материалы часто бывают некачественными.

Здание обрушилось около 14:45 по местному времени в престижном районе Икойи. Дом был частью комплекса под названием 360 Degrees Towers. В нем должны были размещаться роскошные квартиры, таунхаусы и пентхаусы.

Ранее Власти писали, что в пакистанском городе Карачи 19 человек погибли при обрушении жилого дома.

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