В Нигерии обрушился 22-этажный дом: около ста людей пропали
В понедельник обрушился 22-этажный жилой дом, строящийся в Лагосе, коммерческой столице Нигерии.
Строители оказались в ловушке под грудой бетонных обломков, сообщает Reuters.
По словам свидетелей, на его строительстве работали сотни рабочих. По крайней мере, трое выживших были извлечены вечером из-под завалов.
Что стало причиной обрушения и сколько людей оказались под завалами, остается неясным, уточняет BBC News.
Такие случаи не редкость в Нигерии. В стране строительные нормы соблюдаются плохо, а строительные материалы часто бывают некачественными.
Здание обрушилось около 14:45 по местному времени в престижном районе Икойи. Дом был частью комплекса под названием 360 Degrees Towers. В нем должны были размещаться роскошные квартиры, таунхаусы и пентхаусы.
Ранее Власти писали, что в пакистанском городе Карачи 19 человек погибли при обрушении жилого дома.