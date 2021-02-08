НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:51 02 Ноября 2021 Просмотров 308   КомментариевКомментарии

В Нигерии обрушился 22-этажный дом: около ста людей пропали

В понедельник обрушился 22-этажный жилой дом, строящийся в Лагосе, коммерческой столице Нигерии.

Причина обрушения здания пока не ясна.

Строители оказались в ловушке под грудой бетонных обломков, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, на его строительстве работали сотни рабочих. По крайней мере, трое выживших были извлечены вечером из-под завалов.

Что стало причиной обрушения и сколько людей оказались под завалами, остается неясным, уточняет BBC News.

Такие случаи не редкость в Нигерии. В стране строительные нормы соблюдаются плохо, а строительные материалы часто бывают некачественными.

Здание обрушилось около 14:45 по местному времени в престижном районе Икойи. Дом был частью комплекса под названием 360 Degrees Towers. В нем должны были размещаться роскошные квартиры, таунхаусы и пентхаусы.

Около строительной площадки собрались сотни людей.

Ранее Власти писали, что в пакистанском городе Карачи 19 человек погибли при обрушении жилого дома.

Источник:
Тэги: Нигерия, обрушение дома
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.02.2021 14:00
В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек
ТОР
25.12.2020 02:49
В Нигерии выявили новейшую мутацию коронавируса
ТОР
07.10.2019 10:03
Умерла самая древняя черепаха Африки
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Россия возобновила переброску войск к украинским границам. Видео

13:16 Украина

Новости | NetGameSlots.com