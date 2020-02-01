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09:36 02 Ноября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

В самолете умер больной COVID-19 мужчина: смерть заметили только после посадки

На прошлой неделе в среду на борту самолета Pegasus, летевшего из Стамбула в Гамбург, умер пассажир.

Аэропорт в Стамбуле.

Самолет приземлился около 13:00. Когда все пассажиры вышли, в салоне  обнаружили тело человека, сообщает Spiegel.

Следователи предполагают, что 51-летний мужчина из земли Шлезвиг-Гольштейн «умер во время полета».

«Этот человек был один, он сидел у окна», – рассказал представитель полиции.

По его словам, возможно, смерть пассажира не была замечена во время полета, потому что его приняли за спящего. Кроме того, на нем была обязательная медицинская маска.

Сообщается, что при осмотре тела у покойника выявили коронавирус. Пока не ясно, как этот человек мог попасть в самолет, ведь, согласно правилам, для вылетающих из Турции нужны документы, подтверждающие, что они здоровы. Возможно, его попутчикам теперь придется посидеть в карантине.

Ранее Власти писали, что Boeing-737 авиакомпании Transavia, направлявшийся из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил аварийную посадку из-за вонючего пассажира.

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Тэги: смерть, самолет, пассажир
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