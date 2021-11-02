На Донбассе возле Павлополя погиб украинский военный

С начала текущих суток в результате обстрела в районе Павлополя украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.



Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.

Несмотря на договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, противник продолжает обстреливать позиции ВСУ, отмечают в пресс-центре.

Неподалеку Светлодарска и Водяного, что на Приазовье, оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Возле Авдеевки зафиксированы обстрелы из 82 мм минометов.

С начала текущих суток боевики в районе Павлополя вели огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела погиб один украинский военный.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину, отмечают в пресс-центре.

Ранее Власти писали, что в зоне ООС погиб военный медик.

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