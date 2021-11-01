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09:40 02 Ноября 2021 Просмотров 800   КомментариевКомментарии

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

Карантинные ограничения “красной” зоны в Киеве могут продолжиться на месяц, пока не появится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

Локдаун в Киеве может затянуться на месяц

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что действие жесткого карантина будет зависеть от заболеваемости и заполняемости коек в городских больницах.  Пока снижение динамика не наблюдается.

«Специалисты предварительно говорят, что это может продолжаться в течение месяца. Действительно, если в течение 2-3 недель будем видеть динамику на понижение, если критерии будут входить в оранжевую зону, то будем предлагать комиссии ТЭБ и ЧС снизить статус зоны», – заявил Кличко.

Он добавил, что по мнению вирусологов, столица пока не достигла пика заболеваемости коронавирусной болезнью.

Как сообщали Власти, с 1 ноября в Киеве усилены карантинные меры, поэтому в общественном транспорте можно проезжать только при наличии документов, подтверждающих ковидную безопасность пассажира.

Источник:
Тэги: Киев, карантин, локдаун
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