Таиланд открылся для вакцинированных: в первый день в страну высадилось рекордное количество туристов
В первый день после того, как в Таиланд разрешили въезжать вакцинированным туристам, в аэропорту Суварнабхуми приземлился 61 рейс.
Об этом сообщает Bangkok Post.
Генеральный менеджер аэропорта Киттипонг Киттикачорн сказал, что большинство рейсов прибыло из Европы.
Из более чем трех тысяч пассажиров, прибывших в понедельник, две трети были иностранными туристами, а остальные – тайцами, вернувшимися на родину.
Из-за такого наплыва приехавших в пунктах досмотра, где проверялись документы о вакцинации пассажиров, случались задержки.
«Первый день встречи приехавших прошел в оживленной атмосфере», – сказал представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.
По оценкам Министерства транспорта, в этом месяце в аэропорт Суварнабхуми прибудет около 3260 международных рейсов с 135407 пассажирами.
Ранее Власти писали, что Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран.