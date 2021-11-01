Таиланд открылся для вакцинированных: в первый день в страну высадилось рекордное количество туристов

В первый день после того, как в Таиланд разрешили въезжать вакцинированным туристам, в аэропорту Суварнабхуми приземлился 61 рейс.

Первая группа иностранных гостей прибывает в аэропорт Суварнабхуми.



Об этом сообщает Bangkok Post.

Генеральный менеджер аэропорта Киттипонг Киттикачорн сказал, что большинство рейсов прибыло из Европы.

Из более чем трех тысяч пассажиров, прибывших в понедельник, две трети были иностранными туристами, а остальные – тайцами, вернувшимися на родину.

Из-за такого наплыва приехавших в пунктах досмотра, где проверялись документы о вакцинации пассажиров, случались задержки.

«Первый день встречи приехавших прошел в оживленной атмосфере», – сказал представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана.

По оценкам Министерства транспорта, в этом месяце в аэропорт Суварнабхуми прибудет около 3260 международных рейсов с 135407 пассажирами.

Ранее Власти писали, что Таиланд открылся для вакцинированных туристов из 63 стран.

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