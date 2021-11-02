На днях еще три области в Украине могут перейти в «красную» зону

В «красную» зону эпидемической опасности из-за COVID-19 на этой неделе может попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут покраснеть на этой неделе



Такой прогноз бал во время онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Также тревожные показатели и у Черкасской области – если ситуация там не стабилизируется, регион может “покраснеть” на следующей неделе.

По мнению Ганиченко, ситуация с заболеваемостью сейчас еще не пиковая – как по уровню заболеваемости, так и по количеству летальных исходов. Последние показатели могут значительно вырасти к концу года.

«Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в «красный» уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области. Черкасская тоже может, со следующей недели», – отметил аналитик.

Эксперт также отметил, что показатели госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертности замедлили стремительный рост и стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Однако это не означает победу, поскольку остается большой риск повторной вспышки заболеваемости.

Ранее Власти писали, что в Украине по состоянию на 2 ноября лишь две области остаются в «желтой» зоне, зато 15 находятся в “красной”.

Тэги: карантин