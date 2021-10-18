Украина запросила аварийную помощь на поставку электроэнергии у Беларуси и Словакии: что произошло

Во вторник, 2 ноября, “Укрэнерго” запросило аварийную помощь у Беларуси и Словакии на поставку электроэнергии для поддержания энергосистемы Украины из-за аварий на на электростанциях компании ДТЭК Рината Ахметова.

Украина просила аварийную помощь у Словакии и Беларуси



По информации министерства энергетики Беларуси, аварийные поставки начались в 13:00 и продлились до 20:00 по киевскому времени.

Оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» на сайте подтвердил получение помощи и пояснил ее необходимость дефицитом мощности энергосистемы Украины из-за аварийности на ряду украинских ТЭС.

Причиной неисправностей назван сезонный роста потребления электроэнергии.

В сообщении также отметили, что 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ.

В частности, на «ДТЭК Кураховская ТЭС» задержан выход из планового ремонта блока №8, который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября. Также в первой половине дня 2 ноября был выведен в ремонт корпус 1А «ДТЭК Криворожской ТЭС».

Утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 «ДТЭК Бурштынской ТЭС», что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины, что могло бы уменьшить в этой зоне дефицит мощности.

Кроме этого, из-за вывода в аварийный ремонт энергоблоков №11 и №6 «ДТЭК Бурштынская ТЭС» НЭК «Укрэнерго» 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в «Острове Янтарской ТЭС». Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 800 МВтч.

В «Укрэнерго» пообещали, что из-за стремительного повышения уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок.

На данный момент энергосистема Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Однако фактически получить аварийную помощь Украина может только из последней.

С РФ договор Украина не заключала, а у Молдовы слишком слабая энергосистема для балансировки украинской.

Ранее Власти писали, что в Украине началась подготовительная работа для получения электроэнергии из Беларуси.

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