«Динамо» с минимальным счетом проиграло «Барселоне»

Киевское «Динамо» на своем поле принимало «Барселону» В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне были близки к тому, чтобы сыграть вничью.



Первый опасный момент возник у ворот киевского клуба – на 31-й минуте Альба попал в штангу.

Во втором тайме «Барселона» все же смогла пробить оборону «Динамо». На 70-й минуте Фати получил пас в штрафной и нанес удар прямо под перекладину.

В компенсированное время «Динамо» могло уйти от поражения, если бы Забарный пробил бы точно по воротам с трех метров после подачи с углового.

В турнирной таблице группы E «Барселона» идет на втором месте, имея шесть очков, а «Динамо» замыкает четверку с одним баллом в активе. Лидером группы остается «Бавария» с 12 очками, а на третьей позиции «Бенфика» с четырьмя.

«Динамо» – Барселона 0:1



Гол: Фати, 70

«Динамо»: Бущан — Кендзера (Тымчик, 77), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 81) — Цыганков, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Вербич, 77) — Гармаш (Витиньо, 70)

«Барселона»: тер Штеген — Мингеса, Гарсия, Ленгле (Араухо, 79), Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави (Дембеле, 65) — Фати (Бальде, 87), Депай

Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Динамо Киев