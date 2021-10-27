В Чили подожгли и пустили под откос поезд
В результате было приостановлено движение поездов из городов Виктория и Темуко на юге страны.
Изображения сошедших с рельсов и все еще дымящихся вагонов распространялись в социальных сетях и по местному телевидению, сообщает Reuters.
В вагонах товарного поезда находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в область Консепсьон.
«Мы должны признать, что то, что мы переживаем сегодня, это террористические акты», – заявил журналистам Виктор Маноли, представитель президента в этом регионе.
Он отметил, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.
В этом регионе действует режим чрезвычайного положения. Власти конфликтуют с индейцами племени мапуче, требующими возвращения исконных земель.
Ранее Власти писали, что в Великобритании столкнулись два поезда: есть пострадавшие.