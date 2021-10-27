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09:10 03 Ноября 2021 Просмотров 180   КомментариевКомментарии

В Чили подожгли и пустили под откос поезд

В результате было приостановлено движение поездов из городов Виктория и Темуко на юге страны.

Чилийские власти назвали поджог вагонов террористическим актом.

Изображения сошедших с рельсов и все еще дымящихся вагонов распространялись в социальных сетях и по местному телевидению, сообщает Reuters.

В вагонах товарного поезда находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в область Консепсьон.

«Мы должны признать, что то, что мы переживаем сегодня, это террористические акты», – заявил журналистам Виктор Маноли, представитель президента в этом регионе.

Он отметил, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.

В этом регионе действует режим чрезвычайного положения. Власти конфликтуют с индейцами племени мапуче, требующими возвращения исконных земель.

Ранее Власти писали, что в Великобритании столкнулись два поезда: есть пострадавшие.

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Тэги: Чили, поджог, поезд
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