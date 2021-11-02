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Главная » Украина » Политика
10:48 03 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Блинкен пообещал Зеленскому снизить риски от “Северного потока-2”

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго «на полях» саммита COP26.

Встреча президента Украины с госсекретарем США не была заранее запланирована.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией.

Также госсекретарь США подчеркнул, что вместе с «нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины», в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток-2”.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго, предположительно, из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, Северный поток 2, Энтони Блинкен
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