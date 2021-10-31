В Панаме на вечеринке в стиле «Игра в кальмара» погибли 8 человек
По случаю Хэллоуина в одном из боулинг-клубов в столице страны прошла костюмированная вечеринка в стиле «Игра в кальмара».
Но праздник закончился трагедией, сообщает TN.
Согласно источникам в полиции, на вечеринке возник конфликт между членами враждующих банд района Санта-Ана.
Произошла перестрелка. Человек, первым открывший огонь, скончался на месте, еще четверо умерли в больнице.
Через несколько часов на главной мусорной свалке Панама-Сити были найдены мертвыми три человека со следами казни.
По делу задержаны два человека, в том числе брат одного из убитых в перестрелке, у которого было обнаружено огнестрельное оружие.
Как подтверждают местные СМИ, конфликт между бандами в Панаме имеет давнюю историю.
Ранее Власти писали, что в России могут запретить популярный сериал от Netflix «Игра в кальмара» – он содержит сцены насилия.