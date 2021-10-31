В Панаме на вечеринке в стиле «Игра в кальмара» погибли 8 человек

По случаю Хэллоуина в одном из боулинг-клубов в столице страны прошла костюмированная вечеринка в стиле «Игра в кальмара».

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix.



Но праздник закончился трагедией, сообщает TN.

Согласно источникам в полиции, на вечеринке возник конфликт между членами враждующих банд района Санта-Ана.

Произошла перестрелка. Человек, первым открывший огонь, скончался на месте, еще четверо умерли в больнице.

Через несколько часов на главной мусорной свалке Панама-Сити были найдены мертвыми три человека со следами казни.

По делу задержаны два человека, в том числе брат одного из убитых в перестрелке, у которого было обнаружено огнестрельное оружие.

Как подтверждают местные СМИ, конфликт между бандами в Панаме имеет давнюю историю.

Ранее Власти писали, что в России могут запретить популярный сериал от Netflix «Игра в кальмара» – он содержит сцены насилия.

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