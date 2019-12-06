В Украине снова подорожает бензин

В Министерстве экономики установили новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива.

Средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр



Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, согласно новым предельным ценам на топливо, максимальная стоимость «обычного» бензина в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л. В тоже время максимальная стоимость «обычного» дизтоплива — 31,90 грн/л.

Согласно средним расчетным ценам на топливо, средняя цена на бензин составляет 28,40 грн/л, а на дизельное топлива — 24,90 грн/л.

Исходя из этих данных, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

Как ранее сообщали Власти, Кабмин обязал АЗС снизить цены на топливо.

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