В Украине снова подорожает бензин
В Министерстве экономики установили новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Так, согласно новым предельным ценам на топливо, максимальная стоимость «обычного» бензина в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л. В тоже время максимальная стоимость «обычного» дизтоплива — 31,90 грн/л.
Согласно средним расчетным ценам на топливо, средняя цена на бензин составляет 28,40 грн/л, а на дизельное топлива — 24,90 грн/л.
Исходя из этих данных, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.
Как ранее сообщали Власти, Кабмин обязал АЗС снизить цены на топливо.