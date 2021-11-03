НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:29 03 Ноября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

СБУ вручило подозрение жене Семенченко в краже денег батальона «Донбасс»

Службы безопасности Украины объявила подозрение в хищении средств со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс» супруге экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке.

Наталья Музыка и Семен Семенченко

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Женщину подозревают в присвоении и растрате 150 тыс гривен в 2015 году.

По информации правоохранителей, она имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные средства.

Их подозреваемая тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

Правоохранители не называют имя подозреваемой, но Наталья Музыка в Facebook подтвердила, что речь идет о ней.

Она также добавила, что СБУ вручила ей подозрение на видеокамеру возле кофейни.

Женщина уточнила, что речь идет о ч. 3 ст. 185 – это кража с проникновением или нанесшая значительный ущерб потерпевшему. Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.

Музыка напомнила, что является матерью троих детей.

Ранее Власти писали, что суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании ЧВК.

Источник:
Тэги: СБУ, Семен Семенченко, батальон Донбас
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.11.2021 14:53
В НАБУ и СБУ подтвердили обыски у Любченко и рассказали, что нашли
ТОР
29.10.2021 18:31
Экс-сотрудник СБУ сдался ГБР и признался в убийстве человека, который вербовал его для теракта
ТОР
25.03.2021 19:10
В СБУ рассказали о «ЧВК» экс-нардепа Семенченко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

18:02 Украина

Байден заснул на климатической конференции в Глазго. Видео

11:27 Мир

Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве

09:40 Украина

NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

08:10 Мир

Второго тура не будет: на выборах мэра Харькова с минимальным отрывом победил Терехов

07:02 Украина

Новости | NetGameSlots.com