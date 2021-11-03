СБУ вручило подозрение жене Семенченко в краже денег батальона «Донбасс»

Службы безопасности Украины объявила подозрение в хищении средств со счетов «Благотворительного фонда батальона «Донбасс» супруге экс-нардепа Семена Семенченко Наталье Музыке.

Наталья Музыка и Семен Семенченко



Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Женщину подозревают в присвоении и растрате 150 тыс гривен в 2015 году.

По информации правоохранителей, она имела доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные средства.

Их подозреваемая тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

Правоохранители не называют имя подозреваемой, но Наталья Музыка в Facebook подтвердила, что речь идет о ней.

Она также добавила, что СБУ вручила ей подозрение на видеокамеру возле кофейни.

Женщина уточнила, что речь идет о ч. 3 ст. 185 – это кража с проникновением или нанесшая значительный ущерб потерпевшему. Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы.

Музыка напомнила, что является матерью троих детей.

Ранее Власти писали, что суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, которого подозревают в создании ЧВК.

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