Российских войск возле украинской границы станет больше зимой – Минобороны
По данным разведки, Россия планирует наращивание войск у границ Украины в декабре или январе.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телеканала “Украина 24”.
По ее словам, Россия постоянно стоит на довольно агрессивной позиции, поэтому контингент войск возле украинской границы и на временно оккупированных территориях составляет плюс-минус 90 тыс военнослужащих. Иногда это количество уменьшается, иногда увеличивается.
«Нам стоит ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в те месяцы – декабрь, январь», – сказала Маляр.
Она добавила, что разведка оперативно информирует руководство страны о ситуации – и сейчас не та ситуация, когда стоит бить в набат и говорить о катастрофической ситуации.
«Но в любой момент риск существует. Риск эскалации – постоянный, потому что мы находимся в состоянии войны. Это надо осознавать», – сказала она.
Также замминистра пояснила, что движение российских войск возле украинской границы связано с серией комнадно-штабных учений, которые прошли во втором полугодии 2021 года.
За всеми передвижениями сил агрессора наблюдает военная разведка, ситуация контролируется Минобороны.
Ранее Власти сообщали:
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Американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.
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Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.
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Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.
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При этом администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.
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Позднее в Кремле заявили, что сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.