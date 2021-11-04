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Главная » Мир » Общество
10:53 04 Ноября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В России среди вакцинированных разыгрывают чистку рта и три тонны угля

В Хабаровском крае местные власти устроили лотерею для жителей региона, которые сделали прививки от коронавируса в ноябре.

Участниками лотереи могут стать граждане старше 18 лет, которые вакцинировались с 1 по 30 ноября.

Об этом сообщает Znak.

Среди «призов» – водительская медкомиссия, трудоустройство на работу, любая платная стоматологическая услуга (например, гигиена полости рта), парикмахерская услуга, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля, микроволновая печь и др.

Как рассказал главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония, розыгрыш пройдет в Instagram больницы 1 декабря.

«В программу будут загружены номера всех сертификатов. Рандомным образом будет выбрано шесть человек, среди которых будут разыграны призы», – пояснил главврач.

По его словам, свой приз можно передарить, но только человеку, который тоже вакцинирован.

Ранее власти писали, что в российском Екатеринбурге женщины подрались в очереди на вакцинацию.

Источник:
Тэги: лотерея, вакцинация
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