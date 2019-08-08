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10:29 04 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

С умными или с красивыми: в «Слуге народа» выдвинули ультиматум Разумкову

В парламентской фракции “Слуга народа” потребовали от экс-спикера ВР Дмитрия разумкова определиться, остается ли он в составе монобольшинства.

Слуги народа могут лишить Разумкова депутатского мандата

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил нардеп от СН Даниил Гетманцев.

«Дмитрий Разумков должен для себя определиться — с „умными“ он или с „красивыми“. Он во фракции Слуга народа, как он говорит, или нет…” – сказал депутат.

Он уточнил, что, если Разумков не захочет оставаться во фракции слуг, партия имеет право лишить его мандата.

Если же, по словам Гетманцева, экс-спикер подтвердит, что остается в монобольшинстве, это будет противоречить его имиджу – мол два года Разумков нарушал регламент.

“Писать письма Арахамии о том, чтобы он его определил в какой-то комитет… и одновременно выступать категорически против принятия решений тех или иных фракций… Мне кажется, что это как минимум непоследовательная позиция», — сказал Гетманцев.

Как ранее сообщали Власти,  экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

Источник:
Тэги: слуга народа, Дмитрий Разумков
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