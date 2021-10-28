В Киеве от коронавируса умер 8-летний мальчик

В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умер 41 человек, среди них – 8-летний мальчик.

В Киеве за сутки от COVID-19 умер 41 человек



Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook. Всего за сутки выявили 1836 больных коронавирусом

«Только на этой неделе в Киеве — от 40 до более 60 летальных случаев ежесуточно. За минувшие сутки, например, — 41 смерть. В том числе умер восьмилетний мальчик. Более полутысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них — в тяжелом состоянии», — отметил Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1083 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 645 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 61 девочка в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом, а также 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровело за прошедшие сутки 941 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (414), Дарницком (296) и Святошинском (188).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 6378 человек. Кличко подчеркнул, что среди них нет ни одного вакцинированного.

По словам городского головы, столичные реанимации практически заполнены, в больницах уже занято 75% коек с кислородом.

Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на утро 4 ноября за сутки зафиксировано 27 377 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии.

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