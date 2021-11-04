В СБУ извинились перед Томусяком и вычеркнули из “черного списка” актеров

Служба безопасности Украины признала, что по ошибке внесла в «черный список» актера Валентина Томусяка.

Несмотря на наличие фамилии актера среди списка создателей фильма, Томусяк в съемках не участвовал



Об этом сообщает «LIGA.net» со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

В СБУ инициировали исключение актера Валентина Томусяка из «черного списка» артистов и подала соответствующее представление в Минкульт.

Ранее, в ведомстве рекомендовали наложить санкции на актера, как на лицо, которое создает угрозу национальной безопасности Украины, из-за участия актера в создании российского пропагандистского фильма.

Однако, как выяснилось позже, несмотря на наличие фамилии актера среди списка создателей фильма, Томусяк в съемках не участвовал.

В ведомстве признали ошибку и принесли извинения актеру.

Как ранее сообщали Власти, украинский актер, звезда сериала «Крепостная» Валентин Томусяк, заявил, что его ошибочно внесли в санкционный список из 32 российских актёров, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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