ЕС исключит Украину из списка «зеленых» стран на следующей неделе

Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Украине ЕС планирует исключить ее из «зеленого списка» стран для путешествий на следующей неделе.

Украину исключат из "зеленого" списка из-за ухудшения эпидобстановки



Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе», – написал он.

Такое исключение не будет означать автоматического изменения правил пересечения границы, оно носит рекомендательный характер – каждое государство будет принимать решение самостоятельно.

Но, как правило, они прислушиваются к рекомендации Совета Евросоюза и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить «все дипломатическое мастерство», чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из «зеленого списка» для путешествий.

Как ранее сообщали Власти, Европейский Союз обновил список «зеленых» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы и оставил там Украину минимум на две недели.

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