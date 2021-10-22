ЕС исключит Украину из списка «зеленых» стран на следующей неделе
Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Украине ЕС планирует исключить ее из «зеленого списка» стран для путешествий на следующей неделе.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
«Завтра послы ЕС, вероятнее всего, исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе», – написал он.
Такое исключение не будет означать автоматического изменения правил пересечения границы, оно носит рекомендательный характер – каждое государство будет принимать решение самостоятельно.
Но, как правило, они прислушиваются к рекомендации Совета Евросоюза и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее обещал применить «все дипломатическое мастерство», чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из «зеленого списка» для путешествий.
Как ранее сообщали Власти, Европейский Союз обновил список «зеленых» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы и оставил там Украину минимум на две недели.