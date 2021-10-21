В России семиклассница забеременела во второй раз, но от другого мужчины

15-летняя девочка забеременела вторым ребенком спустя полгода рождения первого.

Отцом второго ребенка оказался некий 26-летний Никита



Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Москве обнаружили беременность у 15-летней школьницы во время планового осмотра у врача. Позже выяснилось, что полгода назад девочка уже была беременна и родила ребенка, правда от другого мужчины. Сейчас школьница находится на пятом месяце беременности.

Об этом доктора сообщили в полицию и родителям юной мамы.

Входе проверки было установлено, что девочка действительно была беремена и родила мальчика Сережу, правда отношения с отцом первого ребенка у нее не сложились – пара рассталась.

Отцом второго ребенка оказался некий 26-летний Никита, с которым девочка познакомилась спустя несколько месяцев после рождения первенца. Будущий отец уже задержан правоохранителями и дает показания – с ним работают следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Известно, что молодой человек работал в торговом центре, который расположен в соседнем здании от дома школьницы.

Привлекут ли к такой же ответственности отца первого ребенка пока неизвестно.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку.

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