НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
17:02 04 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В России семиклассница забеременела во второй раз, но от другого мужчины

15-летняя девочка забеременела вторым ребенком спустя полгода рождения первого.

Отцом второго ребенка оказался некий 26-летний Никита

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Москве обнаружили беременность у 15-летней школьницы во время планового осмотра у врача. Позже выяснилось, что полгода назад девочка уже была беременна и родила ребенка, правда от другого мужчины. Сейчас школьница находится на пятом месяце беременности.

Об этом доктора сообщили в полицию и родителям юной мамы.

Входе проверки было установлено, что девочка действительно была беремена и родила мальчика Сережу, правда отношения с отцом первого ребенка у нее не сложились – пара рассталась.

Отцом второго ребенка оказался некий 26-летний Никита, с которым девочка познакомилась спустя несколько месяцев после рождения первенца. Будущий отец уже задержан правоохранителями и дает показания – с ним работают следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Известно, что молодой человек работал в торговом центре, который расположен в соседнем здании от дома школьницы.

Привлекут ли к такой же ответственности отца первого ребенка пока неизвестно.

Как ранее сообщали Власти, в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку.

Источник:
Тэги: Россия, Москва, беременность, школьница
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.10.2021 20:00
Россиянка, специально заразившая себя и детей COVID-19, умерла в больнице
ТОР
20.10.2021 14:02
В Москве Лавров встретился с представителями запрещенного в России Талибана
ТОР
17.08.2021 13:35
В РФ разбился новый военно-транспортный самолет
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России новый рекорд смертности от COVID-19

11:23 Мир

Патриарха Варфоломея во второй раз госпитализировали в США

11:10 Мир

Во Львове с сегодня ослабили карантин: что разрешили

08:53 Украина

В Польше умерла беременная, которую не спасли из-за запрета абортов

00:30 Мир

В Китае новая вспышка COVID-19: отменяют свадьбы и авиарейсы

09:49 Мир

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

09:16 Украина

Это большая ошибка: Байден раскритиковал Си Цзиньпина и Путина за отсутствие на саммите

08:47 Мир

В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность

08:03 Украина

Первое 3D-изображение атмосферы Юпитера дало астрономам ключ к разгадке невидимых процессов

04:16 Мир

Елизавета II в темных очках за рулем “Ягуара” выехала из Виндзорского замка

02:16 Мир

Что нужно есть, если заболели COVID-19

00:03 Мир

Новости | NetGameSlots.com