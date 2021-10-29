Россия заблокировала транзит угля для украинских ТЭС из Казахстана

Россия остановила транзит энергетического угля из Казахстана, который шел в Украину.

Россия заблокировала транзит угля на железной дороге



Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину? заблокировав все поставки в ноябре.

Об этом в Telegram сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус.

«Технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с углем территорией РФ», – написал Герус.

Он уточнил, что ограничение на транзит коснулось только энергетического угля, который, в основном, используется на ТЭС для производства электроэнергии и тепла.

При это транзит коксового угля, который используется в промышленности, не заблокирован.

Ранее Власти писали, что Россия с 1 ноября прекратит поставки энергетического угля в Украину, но у компаний есть контракты с другими поставщиками.

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