В Вене невакцинированным запретили посещать кафе и рестораны
Правительство Австрии разработало план, согласно которому непривитые будут ограничены в их ежедневном передвижении по столице.
Об этом сообщает Reuters.
Примерно 64% населения Австрии полностью вакцинированы от коронавируса. Это соответствует среднему показателю по ЕС, однако является одним из самых низких показателей в Западной Европе.
Многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, и эту точку зрения поддерживает крайне правая Партия свободы, третья по величине в парламенте.
Согласно правительственным данным, количество ежедневных заражений в четверг, 4 ноября, выросло до 8594, что на 32% больше, чем в среду, и приближается к рекорду, установленному в ноябре прошлого года.
На две провинции, Зальцбург и Верхнюю Австрию, пришлось 45% новых случаев заражения. Именно в Верхней Австрии, оплоте Партии свободы, самый низкий уровень вакцинации в Австрии.
Правительство разработало план, согласно которому непривитые будут ограничены в их ежедневном передвижении по Вене. В соответствии с этим планом, не сделавшим прививки, за исключением тех, кто недавно переболел COVID-19, будет запрещено посещать кафе и рестораны, а также мероприятия с участием более 25 человек.
Не исключено, что эти меры будут введены по всей Австрии.
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