В Вене невакцинированным запретили посещать кафе и рестораны

Правительство Австрии разработало план, согласно которому непривитые будут ограничены в их ежедневном передвижении по столице.

Не сделавшим прививки будет запрещено посещать кафе и рестораны.



Об этом сообщает Reuters.

Примерно 64% ​​населения Австрии полностью вакцинированы от коронавируса. Это соответствует среднему показателю по ЕС, однако является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, и эту точку зрения поддерживает крайне правая Партия свободы, третья по величине в парламенте.

Согласно правительственным данным, количество ежедневных заражений в четверг, 4 ноября, выросло до 8594, что на 32% больше, чем в среду, и приближается к рекорду, установленному в ноябре прошлого года.

На две провинции, Зальцбург и Верхнюю Австрию, пришлось 45% новых случаев заражения. Именно в Верхней Австрии, оплоте Партии свободы, самый низкий уровень вакцинации в Австрии.

Правительство разработало план, согласно которому непривитые будут ограничены в их ежедневном передвижении по Вене. В соответствии с этим планом, не сделавшим прививки, за исключением тех, кто недавно переболел COVID-19, будет запрещено посещать кафе и рестораны, а также мероприятия с участием более 25 человек.

Не исключено, что эти меры будут введены по всей Австрии.

Ранее Власти писали, что в Австрии военных собак обучают определять людей с коронавирусом.

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