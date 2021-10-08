Руководил ОПГ в составе СБУ, МВД и ВСУ: Януковичу сообщили о новом подозрении. Видео
Янукович вместе с бывшими чиновниками МВД и СБУ руководил организованной преступной группой.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Бывший президент Украины Виктор Янукович руководил ОПГ, в которую входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014.
Сообщается, что члены ОПГ подозреваются в совершении террористического акта с целью устрашения населения, в результате погибли и пострадали люди. Кроме того, преступная группа повинна в убийствах, а также причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести.
Помимо этого, Януковича и чиновников обвиняют в превышении власти и служебных полномочий и незаконном препятствии организации и проведению митингов.
Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Экс-президенту отправлено подозрение на его адрес последнего известного места проживания.
Как ранее сообщали Власти, Янукович опубликовал обращение к украинцам в преддверии Дня независимости.