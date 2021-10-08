Руководил ОПГ в составе СБУ, МВД и ВСУ: Януковичу сообщили о новом подозрении. Видео

Янукович вместе с бывшими чиновниками МВД и СБУ руководил организованной преступной группой.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан



Об этом сообщается на сайте ГБР.

Бывший президент Украины Виктор Янукович руководил ОПГ, в которую входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014.

Сообщается, что члены ОПГ подозреваются в совершении террористического акта с целью устрашения населения, в результате погибли и пострадали люди. Кроме того, преступная группа повинна в убийствах, а также причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести.

Помимо этого, Януковича и чиновников обвиняют в превышении власти и служебных полномочий и незаконном препятствии организации и проведению митингов.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Экс-президенту отправлено подозрение на его адрес последнего известного места проживания.

Как ранее сообщали Власти, Янукович опубликовал обращение к украинцам в преддверии Дня независимости.

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