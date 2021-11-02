В Харькове избирком отказался пересчитывать голоса и отменять победу Терехова

Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра из-за нарушений, которые выявила гражданская сеть ОПОРА.

Избирком отказался отменять победу Терехова



Соответствующее постановление опубликовано на сайте Харьковского горсовета. В нем указаны все нарушения, однако расхождения в подсчете голосов в пользу Терехова на десяти участках решили просто принять во внимание.

Избирком не выявил в действиях участковых комиссий нарушений.

В удовлетворении остальных требований наблюдателя от гражданской сети ОПОРА Николая Зинченко, среди которых была отмена решения о признании Игоря Терехова мэром Харькова, городская комиссия отказала.

Также сообщается, что ЦИК Украины потребовал от Харьковской городской территориальной избирательной комиссии разъяснить, как некоторые голоса могли перейти в пользу Терехова, поскольку в протоколах участковых комиссий и районной есть расхождения.

В то же время, по мнению члена ЦИК Ирины Ефремовой, выявленные нарушения не повлияют на результат.

«Мы говорим о 50% и одном голосе, на сегодняшний день отрыв – 0,66%, 1900 голосов. Даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов», – заявила она в эфире «Украинского радио Харьков».

Напомним, на внеочередных выборах харьковского городского головы 31 октября в первом туре победил секретарь горсовета Игорь Терехов. Согласно протоколу комиссии, за Терехова проголосовали 146 240 жителей города, что составляет 50,66% голосов.

Ранее Власти писали, что кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.

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