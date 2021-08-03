В Криворожской мэрии разворовали из бюджета сотни миллионов: проходят обыски

Бывших должностных лиц Криворожского городского совета подозревают в причинении ущерба государству на сотни миллионов гривен.

Сумма ущерба составляет более 100 млн гривен



Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины в Facebook.

В Криворожском городском совете проходят обыски. Бывших должностных лиц подозревают в хищении средств из городского бюджета, а также служебной халатности, в результате которой государству был нанесен существенный ущерб в периоде с 2010 по 2020 год. Сумма ущерба составляет более 100 млн гривен.

Сотрудниками фискальной службы был установлен факт растраты бюджетных средств должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками.

В результате следственных действия, было сообщено подозрение двум лицам из числа установленной группы лиц – директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Данные должностные лица обоснованно подозреваются в системном хищении бюджетных средств на проведении ремонтов более двух сотен дорог по всему городу, который фактически не выполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.

Как ранее сообщали Власти, на строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд грн.

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