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17:26 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко – это феномен: глава закарпатского облсовета Петров сравнил нардепа с викингом

Народный депутат Николай Тищенко во главе областной парторганизации «Слуга народа» активно и довольно успешно борется с кланово-олигархической системой, которая формировалась на Закарпатье последние 30 лет.

Об этом в интервью Главкому заявил председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.

Так, отвечая на вопрос журналиста, вписался ли «варяг Тищенко» в специфический карпатский ландшафт, Петров сказал: «Если вы вкладываете в слово «варяг» полный смысл, то это — скандинавский воин, человек, не пугающийся ничего неизвестного в своей жизни, на своем пути. Ему поставили задачу — он уехал. Тищенко активно, динамично себя ведет».

Петров назвал Тищенко феноменом: он пытается «осушить болото» и остановить политическую коррупцию в регионе, которая десятилетиями подпитывалась за счет контрабанды, черной вырубки леса и распила бюджета. «Для области Тищенко — это феномен. Закарпатский политикум всегда пытался сделать из политической жизни нашей области не тихое, но болото. Кстати, областной совет находится в исторической части Ужгорода, которая построена на болотистой местности — Малый Галагов. Как раз Тищенко достаточно активно пытается изменить эту политическую систему координат, которая всегда в Закарпатье была настроена на капсулирование. Он хочет осушить ужгородское болото», — считает глава облсовета.

К слову, активность Тищенко в области подтверждают и рейтинги «Слуги народа», которые после его назначения в Закарпатье резко выросли. По мнению окружения депутата, поэтому его активно пытаются «сбить» с региона.

Петров сообщил, что нардеп активен в урегулировании венгерского вопроса, а также находится в постоянной коммуникации с руководителем партии и фракции «Слуга народа» Александром Корниенко и Давидом Арахамией. «(Есть — ред.) противостояние местного олигархата, местных кланов с центральной властью. Во фракции «Слуга народа» совсем нет представителей местных финансово-промышленных групп. И мы не хотим, чтобы те кланы, тот феодализм, который укоренился тут за 30 лет, дальше влиял на жизнь области», — заявил Петров.

Напомним, в Закарпатском облсовете местные политические силы в нарушение регламента проголосовали за отстранение Петрова с должности главы областного совета. Отставку Петрова и атаку на Тищенко инициировали силы, которые ориентируются на олигархов Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Оба ранее рассматривали Закарпатье, как «свой» регион.

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Тэги: Николай Тищенко
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