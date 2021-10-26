Ученые выяснили, как долго антитела к коронавирусу остаются в организме человека
В лондонской больнице Святого Томаса исследовали антитела у 38 пациентов, которые были инфицированы во время первой волны COVID-19.
Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Microbiology.
Несмотря на первоначальное снижение количества антител сразу после заражения, у большинства пациентов они сохранялись через 10 месяцев после заражения.
Как отмечает издание, исследование также показало, что все вакцины, разработанные на основе исходного варианта SARS-CoV-2, обеспечивают наилучшую защиту от всех штаммов коронавируса и должны использоваться в программах вакцинации.
Исследование проводила группа ученых под руководством доктора Кэти Дурс из Школы иммунологии и микробиологии.
Ранее Власти писали про отличия антител у вакцинированных и переболевших COVID-19.