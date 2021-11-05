Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом технических возможностей



Об этом сообщает Минэнерго Беларуси на своем канале в Telegram.

В Министерстве энергетики Беларуси заявили о возобновлении поступления белоруской электроэнергии в украинскую энергосистему.

В министерстве отметили, что передача электричества осуществляется в соответствии с подписанным контрактом, а поставки будут осуществляется до конца ноября.

В министерстве добавили, что график поставок сформирован белорусской стороной с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Как ранее сообщали Власти, в Евросоюзе исключили Украину из списка стран для путешествий из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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