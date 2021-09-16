Шевченко может возглавить итальянский клуб

Клуб из Серии А «Дженоа» должен уволить Давиде Баллардини, который является главным тренером с декабря 2020 года.

Новым главным тренером клуба из Генуи может стать Андрей Шевченко. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Джанлука ди Марцио.

В пятницу, 5 ноября, «Дженоа» сыграла вничью с «Эмполи», продолжив серию без побед из девяти игр подряд. В Серии А «Дженоа» идет на 17-м месте.

В августе Шевченко покинул сборную Украины, не продлив контракт с Украинской ассоциацией футбола. Под руководством Шевченка украинская национальная команда вышла в исторический четвертьфинал Евро-2020.

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