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14:21 06 Ноября 2021 0 Комментарии
Шевченко может возглавить итальянский клуб
Клуб из Серии А «Дженоа» должен уволить Давиде Баллардини, который является главным тренером с декабря 2020 года.
Новым главным тренером клуба из Генуи может стать Андрей Шевченко. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Джанлука ди Марцио.
В пятницу, 5 ноября, «Дженоа» сыграла вничью с «Эмполи», продолжив серию без побед из девяти игр подряд. В Серии А «Дженоа» идет на 17-м месте.
В августе Шевченко покинул сборную Украины, не продлив контракт с Украинской ассоциацией футбола. Под руководством Шевченка украинская национальная команда вышла в исторический четвертьфинал Евро-2020.
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Тэги: футбол, Италия, Андрей Шевченко
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