Австралийский Минздрав опубликовал дерзкий пост о пользе мастурбации

Запись под заголовком «Протяни себе руку помощи» собрала почти шесть тысяч лайков и столько же восторженных комментариев.

Мастурбация высвобождает эндорфины, которые благотворно влияют на психику



Пост «Протяни себе себе руку помощи: польза мастурбации для здоровья» австралийского минздрава штата Квинсленд была опубликована на их страничке в Фейсбук:

«Помоги себе.

Мастурбация – нормальная и здоровая часть сексуального опыта человека и отличный способ узнать, что вам комфортно. Самое лучшее, что он для всех, а также предлагает богатство здоровья и сексуального здоровья!

Нам всем важно работать над нормализацией сексуально-позитивных сообщений о мастурбации, чтобы уменьшить связанные с этим чувства стыда и страха, улучшить общее сексуальное здоровье и грамотность.

В нашей статье мы обращаемся к стигмам и даем рекомендации родителям и опекунам, которые нужно учесть перед тем, как говорить с детьми о мастурбации…»

В министерстве были приятно удивлены положительной реакцией на публикацию, учитывая зашоренность темы. Люди в комментариях благодарят ведомство за открытость и шутят, что сейчас как раз подходящие времена, чтобы сплотиться вокруг такой прекрасной идеи.

Пост опирается на исследования и перечисляет полезные свойства мастурбации — от пользы для психического здоровья до более быстрых родов.

«Некоторым людям нравится регулярно мастурбировать, а другие предпочитают не мастурбировать вовсе. Оба варианта абсолютно нормальны!», — пишут в Минздраве Квинсленда.

Ранее Власти писали, что в Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе.

Тэги: мастурбация, психическое здоровье, Минздраве Квинсленда