Австралийский Минздрав опубликовал дерзкий пост о пользе мастурбации
Запись под заголовком «Протяни себе руку помощи» собрала почти шесть тысяч лайков и столько же восторженных комментариев.
Пост «Протяни себе себе руку помощи: польза мастурбации для здоровья» австралийского минздрава штата Квинсленд была опубликована на их страничке в Фейсбук:
«Помоги себе.
Мастурбация – нормальная и здоровая часть сексуального опыта человека и отличный способ узнать, что вам комфортно. Самое лучшее, что он для всех, а также предлагает богатство здоровья и сексуального здоровья!
Нам всем важно работать над нормализацией сексуально-позитивных сообщений о мастурбации, чтобы уменьшить связанные с этим чувства стыда и страха, улучшить общее сексуальное здоровье и грамотность.
В нашей статье мы обращаемся к стигмам и даем рекомендации родителям и опекунам, которые нужно учесть перед тем, как говорить с детьми о мастурбации…»
В министерстве были приятно удивлены положительной реакцией на публикацию, учитывая зашоренность темы. Люди в комментариях благодарят ведомство за открытость и шутят, что сейчас как раз подходящие времена, чтобы сплотиться вокруг такой прекрасной идеи.
Пост опирается на исследования и перечисляет полезные свойства мастурбации — от пользы для психического здоровья до более быстрых родов.
«Некоторым людям нравится регулярно мастурбировать, а другие предпочитают не мастурбировать вовсе. Оба варианта абсолютно нормальны!», — пишут в Минздраве Квинсленда.
Ранее Власти писали, что в Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе.