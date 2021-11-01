Резиденцию премьера Ирака атаковали с применением дрона
7 ноября, в Ираке совершено неудачное покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми.
Об этом сообщает Reuters.
Нападение было совершено с использованием беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой. Также по резиденции была выпущена ракета.
В результате взрыва есть пострадавшие – это сотрудники охраны премьера. Часть его резиденции разрушена.
Сам глава правительства получил легкие травмы. Но уже выступил по государственному телевидению с призывом к спокойствию.
В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, одна дрон был перехвачен и взорвался до падения.
Ответственность за покушение на данный момент никто на себя не взял.