Резиденцию премьера Ирака атаковали с применением дрона

7 ноября, в Ираке совершено неудачное покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми.

Глава правительства получил легкие травмы.



Об этом сообщает Reuters.

Нападение было совершено с использованием беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой. Также по резиденции была выпущена ракета.

В результате взрыва есть пострадавшие – это сотрудники охраны премьера. Часть его резиденции разрушена.

Сам глава правительства получил легкие травмы. Но уже выступил по государственному телевидению с призывом к спокойствию.

В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, одна дрон был перехвачен и взорвался до падения.

Ответственность за покушение на данный момент никто на себя не взял.

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