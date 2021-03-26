46-летний «Мистер Олимпия» умер от сердечного приступа

Скончался профессиональный бодибилдер Шон Роден, который получил титул «Мистер Олимпия» в 2018 году. Причиной смерти культуриста стал сердечный приступ.

Он оказался самым взрослым спортсменом, выигравшим конкурс.



Об этом сообщила газета Daily Star.

Шон Роден родился 2 апреля 1975 года на Ямайке. В 1990 году эмигрировал в США.

Изначально он пробовал свои силы в футболе, позже увлекся бодибилдингом.

Из-за увлечения алкоголем он был вынужден забросить спортивную карьеру. Однако ему удалось справиться с болезнью, и в 2010 году он вернулся в спорт. В 2018 году в возрасте 43 лет Роден стал обладателем титула «Мистер Олимпия».

«Мистер Олимпия» – самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга.

Ранее Власти писали, что британская культуристка, снимавшаяся в порно, умерла в 43 года.

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