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09:34 08 Ноября 2021 Просмотров 205   КомментариевКомментарии

Разумков опубликовал список нардепов «Разумной политики»

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал список нардепов, которые вошли в стсотав его межфракционного объединения «Разумная политика».

Разумков опубликовал список своего депутатского объединения

На своей странице в Facebook он разместил фото приложения к обращению н имя спикера ВР Руслана стефанчука о создании МФО.

В него вошли 25 депутатов Верховной Рады. Большинство из них – 19 человек -  от “Слуги народа”. Но есть и два представителя “Батькивщины”,  два мажоритарщика и исключённая из фракции слуг Людмила Буймистер.

По словам Разумкова, уже на следующей неделе на заседании Рады будет объявлено о создании этого объединения.

«Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов», – написал Разумков.

Напомним, в пятницу, 5 ноября, в сети обнародовали фото обращения Разумкова на имя главы ВР Руслана Стефанчука о создании межфракционного объединения депутатов “Разумная политика”.

Список нардепов МФО "Разумная политика"

Список нардепов МФО "Разумная политика"

Как ранее сообщали Власти,  экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

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Тэги: Дмитрий Разумков
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