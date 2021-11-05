В Германии самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

По данным Института инфекционных болезней Роберта Коха, в понедельник в Германии был зарегистрирован рекордный уровень заболеваемости.

В Германии уже планируют возобновить бесплатные тесты на коронавирус.



Об этом сообщает DW.

В институте подсчитали количество новых случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч человек. Этот показатель сейчас является самым высоким с начала пандемии. В понедельник он составил 201,1. Предыдущий рекордный показатель (197,6) был установлен 22 декабря 2020 года – еще до того, как вакцины стали широко доступны.

Несмотря на массовую вакцинацию случаи заболевания растут по всей стране. Наиболее пострадавшие регионы – Саксония, Тюрингия и Бавария.

Медики опасаются, что количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии может удвоиться.

По сравнению с предыдущим пиком инфекций, вакцины против коронавируса теперь доступны по всей Германии. По состоянию на 5 ноября в Германии 69,6 процента населения получили, как минимум, одну дозу вакцины, а 67 процентов привиты полностью.

По мнению медиков, вакцинация смягчила действие болезни: попадать в больницу стало почти в четыре раза меньше людей. Так, за последние семь дней число людей, госпитализированных с COVID-19, составило менее 4 на 100 тысяч человек. Во время предыдущего пика в декабре 2020 года этот показатель равнялся 15.

В Германии уже планируют возобновить бесплатные тесты на коронавирус. Власти надеялись, что шаг, заставляющий немцев платить за тесты, подтолкнет людей к вакцинации. Но количество привитых от этого существенно не увеличилось.

Ранее Власти писали, что власти Германии выступили за введение всеобщей повторной вакцинации от COVID-19.

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