Крупнейшая попытка силового вторжения: польские силовики готовятся к встрече колонны мигрантов

В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Оценку ситуации дал в Twitter пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал он.

Пресс-секретарь уточнил, что у границы с Польшей собралась очень большая группа мигрантов.

«Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу», — написал Жарин.

Чиновник назвал происходящее “очередной акцией белорусского врага, направленной на Польшу”.

Kolejne informacje pokazują, że grupa jest pod ścisłą kontrolą uzbrojonych Białorusinów. To oni decydują, którędy przemieszcza się grupa. To kolejna wroga białoruska akcja wymierzona w Polskę. https://t.co/K9mqSEvvJc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021



В СМИ сообщили. что расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на 6-часовую готовность в связи с движением мигрантов из Белоруссии.

Солдат территориальной обороны командование просит проверить обмундирование и средства связи, оповестить близких и работодателей.

Госпогранкомитет Беларуси ранее сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

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Ранее Власти писали, что с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.

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