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13:12 08 Ноября 2021 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

Крупнейшая попытка силового вторжения: польские силовики готовятся к встрече колонны мигрантов

В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Оценку ситуации дал в Twitter пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал он.

Пресс-секретарь уточнил, что  у границы с Польшей собралась очень большая группа мигрантов.

«Они двинулись к границе Польши. Они будут пытаться массово вторгнуться в Польшу», — написал Жарин.

Чиновник назвал происходящее “очередной акцией белорусского врага, направленной на Польшу”.


В СМИ сообщили. что расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на 6-часовую готовность в связи с движением мигрантов из Белоруссии.

Солдат территориальной обороны командование просит проверить обмундирование и средства связи, оповестить близких и работодателей.

Госпогранкомитет Беларуси ранее сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

Ранее Власти писали, что с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.

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Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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