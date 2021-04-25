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Главная » Украина » Общество
13:12 08 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В Украине ударили морозы и выпал снег

В Ивано-Франковской области на Черной горе выпал снег.

В западных регионах страны ожидается мокрый снег

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

В Украину пришло похолодание, а местами и морозы. Так, в Ивано-Франковской области выпал снег на Черной горе (гора «Піп Іван Чорногорський»), сегодня утром там была зарегистрирована температура в -2°С.

Гора "Піп Іван Чорногорський"

Сегодня, 8 ноября, отметки еще будут держаться в пределах +10 на севере, западе и востоке страны, однако уже завтра температура резкоупадет.

С завтрашнего дня, 9 ноября синоптики обещают до +3°С на западе и до +7°С на юге и востоке Украины. Ночью температура может достигать -5°С.

В течении недели по всей стране обещают пасмурную погоду с осадками, а в западных регионах страны ожидается мокрый снег.

Как ранее сообщали Власти, Украину накрывает арктический воздух.

Источник:
Тэги: погода, снег, заморозки
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